Suspeitos de tráfico são presos pela PF com mais de 500 mil reais em droga, na BR-364

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), prendeu na manhã deste domingo, 10, dois homens que detinham mais de 51 kg de cocaína escondidos no carro em que trafegavam, na BR-364, sentindo Acre –Rondônia. A grande quantidade de entorpecente saiu de Cruzeiro do Sul, município acreano, com destino a JiParaná, em Rondônia.

A dupla foi presa durante fiscalização da polícia na BR, conhecida como rota do tráfico de drogas nos Estados de Rondônia e Acre. Segundo a Polícia Federal, um veículo FORD F-250, com placas de Ji-Paraná/RO, foi abordado e seus ocupantes se mostraram bastante nervosos com a situação, apresentando versões contraditórias sobre a viagem que estava em curso.

Durante buscas minuciosas no veículo, foram localizados mais de R$ 5.000,00 em dinheiro e, ainda, diversos tabletes de substância entorpecente, totalizando 51 kg (cinquenta e um quilos), estes escondidos no interior do estepe do carro.

Após a localização das drogas, os presos confirmaram que foram contratados para buscarem os entorpecentes na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, onde o carro foi preparado para o transporte, tendo como destino final a cidade de Ji-Paraná/RO, local onde residem.

Pelo transporte, segundo informado em seus interrogatórios, os presos receberiam o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada quilo de droga transportada.

Levando-se em consideração o valor de mercado das drogas, a apreensão gerou um prejuízo superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao grupo criminoso.

Após os procedimentos a cargo da Polícia Federal, os presos foram indiciados pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, podendo receber penas que variam entre oito a 25 anos de reclusão, majoradas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) em razão do transporte entre os Estados da Federação, sendo encaminhados ao Presídio de Médio Porte “Pandinha”, em Porto Velho, onde irão permanecer à disposição da Justiça Estadual.

Com informações do Rondoniaovivo.