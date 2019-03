Socioeducandos de Cruzeiro do Sul recebem atendimento do navio da Marinha

Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Centro Socioeducativo do Juruá, em Cruzeiro do Sul, receberam atendimento médico dos profissionais do Navio Hospitalar Doutor Montenegro, da Marinha do Brasil, na manhã da última sexta-feira, 8.

Foram feitos atendimentos médicos e odontológicos. Ao todo, 30 adolescentes foram atendidos pela Marinha, em ação realizada com o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre.

O diretor do Centro Socioeducativo Juruá, Cleiton Carvalho, ressaltou a importância destas parcerias para o Instituto e para os socioeducandos.

“Essas parcerias têm contribuído cada vez mais para o desenvolvimento do sistema, pois quando se tratar de saúde, estaremos sempre priorizando a vida de nossos servidores e adolescentes da nossa Instituição” destaca o diretor do centro.

