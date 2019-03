Projeto ‘Olhar Diferente’ e CGU realizam entrega de mais de 300 Kits ‘Volta às Aulas’

Amigos e parceiros do Projeto ‘Olhar Diferente’ realizaram mais uma ação social dessa vez para contemplar crianças carentes na volta às aulas. A entrega dos kits escolares foi realizada neste sábado (09), que contemplou 13 comunidades do bairro Calafate.

As crianças beneficiadas são residentes no Portal da Amazônia (Monte Moriá), Portal da Amazônia, Aroeira, Raimundo Maia, Waldemar Marciel, Polo Geraldo Mesquita, Videira, Laélia Alcântara, Calafate, Ilson Ribeiro, Nova Morada e Macedônia.

Nesta edição, a ação social de ‘Volta às aulas’ foi realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). Ao apoiar o projeto, o CGU tem como objetivo contribuir para o acesso e a permanência de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, na escola.

“Nosso agradecimento especial a Controladoria Geral da União (CGU), na pessoa do Superintendente Ciro Jônatas. São iniciativas como estas que tornam possível a continuidade do nosso propósito de fazer a diferença e transformar vidas. Muito obrigada a todos os envolvidos e aos voluntários. Somente com a confiança, ajuda e apoio de vocês que conseguimos realizar mais uma ação de sucesso”, externou a idealizadora do Projeto, Karoliny Oliveira.

Foram entregues mais de 300 kits de materiais escolares a alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Cada kit contendo materiais escolares básicos: cadernos, lápis, borracha, canetas, lápis de cor, dentre outros.

Desenvolvendo ações sociais, na capital acreana, há quatro anos, o Projeto ‘Olhar Diferente’ tem como público prioritário as crianças. A proposta é proporcionar momentos de esperança e alegria as crianças carentes. O Projeto é de cunho essencialmente voluntário, integrado por pessoas que nutrem prazer em ajudar o próximo e vivenciar o sentimento de gratidão expressado pelas pessoas beneficiadas.

O projeto também está engajado no incentivo e divulgação do 11º Concurso de Desenho e Redação, iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que busca despertar nos estudantes o interesse pelos temas relativos ao controle social, ética e cidadania, por meio da reflexão e do debate desses assuntos nos ambientes educacionais, na família e na comunidade.