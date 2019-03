Pastor evangélico é suspeito de decepar mão da esposa por ciúmes

Com a visita do deputado estadual Luiz Gonzaga no município de Rodrigues Alves, na última quinta-feira, 7, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio do parlamentar, recebeu vários pedidos para a criação de um Colégio Militar na cidade.

A ideia da coordenadora de Educação de Rodrigues Alves, professora Mônica, é transformar a Escola Estadual Cunha Vasconcelos para receber o novo método de ensino. Sugestão acatada, também, pelo próprio diretor da instituição, professor Nilson e colaboradores.

Gonzaga foi verificar pessoalmente a real situação da educação no município do interior. “Na oportunidade recebi vários pedidos para solicitar ao Governador Gladson Cameli e ao Secretário de Educação, professor Mauro Sérgio, a transformação dessa Escola em uma escola Militar. A Solicitação será feita”, afirmou o deputado.

Na regional do Juruá, a qual Rodrigues Alves faz parte, o primeiro município a ser contemplado com as instalações do Colégio Militar foi Cruzeiro do Sul, que dará início às aulas na próxima segunda-feira (11). O governo do estado possui projetos de ampliação da modalidade de ensino ao interior do Acre.