No Acre, Zé encontrará varadouros quietos e esquerda inane

Ele foi elogiado pelo então governador Sebastião Viana por ter cuspido na cara de um casal em São Paulo mas não é só da escatologia (argh!!) que vem sua ligação com o Acre. José de Abreu, o ´autoproclamado presidente da República do Brasil´, está percorrendo o País com essa brincadeira, uma forma de protesto contra o governo atual.

Ele já esteve no Acre por várias vezes. Trabalhou na minissérie “Amazônia -de Galvez a Chico Mendes” como o coronel Firmino Rocha, do Seringal Santa Rita nos tempos que a capital do Amazonas era Manaós. Seu personagem era um homem durão, milionário que incendiava notas de cem mil réis para acender um charuto apenas como forma de ostentação.

Zé de Abreu aumentou em muito o número de seguidores nas redes sociais após iniciar a brincadeira que, aliás, tem irritado o sisudo Palácio do Planalto.

Jornais lembram que em “Amazônia” “a casa do Coronel Firmino Rocha era frequentada por intelectuais da época, como Rodrigo de Carvalho (personagem de Werner Schunemann), que defendiam a independência do Acre da Bolívia”.

Zé ainda não cogitou nada mas se vier ao Acre não encontrará o mesmo ânimo dos tempos de ´Amazônia´, cuja autora é a acreana Glória Perez -muito ao contrário, o presidente autoproclamado verá um monte de trincheiras vazias, seringais silenciados…

O PT, que à época o acolheu de modo diferenciado dos demais noveleiros está em inanição; Chico Mendes escanteado e, ao invés das notas de 100 mil querem é tocar fogo na floresta a pretexto de um tal ´agrobusiness´.

A ostentação dos chiques da hora é a mesma dos salões de Manaós, coronel.

Então… boa semana, presidente.