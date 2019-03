Mulher é presa ao tentar entrar em presídio com barras de maconha dentro de farofa

Em uma ação rápida, agentes da polícia civil e militares apreenderam um adolescente e dois homem suspeitos de envolvimento no assalto que ocorreu na última sexta-feira, 8, e que culminou com o dono de uma papelaria baleado, no Centro do município de Cruzeiro do Sul.

A apreensão e prisão dos meliantes foram realizadas na madrugada deste sábado (9). Segundo os militares, desde o evento criminoso não cessaram as investigações e as diligências na tentativa de encontrar os suspeitos.

O menor é apontado por testemunhas como o executor do disparo contra o empresário, identificado como Nildo. De acordo com informações, a vítima ainda se encontra na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital do Juruá, no qual inspira muitos cuidados.

Com informações do Portal do Juruá.