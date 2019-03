Justiça do Trabalho realiza ação itinerante em Senador Guiomard nesta segunda (11)

A Justiça do Trabalho começa nesta segunda-feira (11) a realizar atendimento itinerante nas localidades que não possuem a Vara do Trabalho em Vista Alegre do Abunã, em Rondônia, e Senador Guiomard, no Acre, simultaneamente. Na mesma semana, o Programa Vara do Trabalho Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia/Acre) estará nos distritos portovelhenses de Extrema e Nova Califórnia, além das cidades aceanas de Capixaba, Xapuri e Assis Brasil entre os dias 12 e 14 de março.

Os interessados são orientados a levar em mãos os documentos pessoais e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de outros documentos que julgar necessário para o registro da reclamação trabalhista. A data das audiências já estão disponíveis no Portal do TRT. Ao todo serão atendidas 69 localidades, abrangendo 100% do área de abrangência do TRT RO/AC.