Jovem sai de Brasiléia até Epitaciolândia para tentar matar desafeto a facadas

O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, Ermício Sena, encontrou uma maneira de criticar as seguidas viagens do atual governador do Estado, Gladson Cameli. Em sua conta no Facebook, Sena sugeriu, na noite desse sábado, 9, lançar sua ‘autoproclamação’ como governador do Acre.

Na publicação, ele disse: “Estou verificando com a minha assessoria uma data para marcar minha autoproclamação como governador do Acre. Como o governador eleito fica mais fora do que aqui no Estado, marcarei em um dia que ele esteja aqui, assim não dirão que foi golpe”.

Nos comentários, Ermício recebeu apoio dos colegas de partido e diversos internautas que declararam apoio ao possível “novo governador”.

Diferente do ator José de Abreu, ele ainda não citou, em forma de sátira, o nome de seus indicados para as Secretarias Estaduais.

A piada faz referência à autodeclaração de Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Guaidó é líder da Assembleia Nacional, e tem operado como comandante da oposição ao presidente em exercício Nicolás Maduro, considerado por muitos ilegítimo.