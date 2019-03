Jenilson pede suspensão de impostos de comerciantes prejudicados em incêndio

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) esteve neste final de semana visitando as lojas que foram destruídas pelo incêndio de grandes proporções ocorrido na noite da última quinta-feira, 7. Na ocasião, o parlamentar conversou com os proprietários das lojas e ressaltou que a Prefeitura de Rio Branco e o Estado precisa ajudar os empresários neste momento de recuperação.

“Peço que o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, de forma solidária, possam suspender a arrecadação do ICMS e ISS, por um determinado tempo, para os comerciantes se reestruturarem”, frisou o deputado.

De acordo com o deputado, a preocupação maior é o risco de desabamento e ressalta que o prejuízo já chega a 500 mil somente em uma das lojas. “A maior preocupação é em relação a estrutura do calçadão, que impediu a entrada das viaturas até os estabelecimentos atingidos pelo fogo. Pedimos à todos os órgãos competentes que busquem todas as alternativas e soluções possíveis para amenizar esse momento de extrema dificuldade e trazer algum conforto aos envolvidos”, disse.