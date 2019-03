Ícone da esquerda e do ateísmo no Acre, Felipe Zanon é preso novamente

Desobediência, resistência, direção perigosa e recusa de dados. Esses foram os motivos que levaram Felipe Gomes Zanon, de 37 anos, a ser preso novamente. O fato aconteceu na tarde desse sábado, 9, depois que ele furou o bloqueio de uma blitz e desobedeceu às ordens de parada dos policiais que participavam da Operação Cavalo de aço, montada na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Depois de tentar fugir dos agentes policiais, Felipe foi detido por volta das 16h30, na rua Severina Maria de Souza e Silva, situada no bairro Jardim Manoel Julião, ao lado de uma escola de idiomas.

Zanon conduzia uma motocicleta usando sandália de dedo sem as presilhas do calcanhar, previstas em lei, motivo que fez um dos policiais a dar ordem de parada no bloqueio, para que Zanon fosse devidamente abordado.

Segundo os policiais, mesmo através de apitos e gestos do CB Luiz Braga, o acusado desobedeceu à ordem policial e tentou se evadir do local. “Ele transitou pela ciclovia e quase atropelou o agente de trânsito Bruno Elias, que participava da operação. Para não ser atingido pela moto do acusado, pulou para cima da calçada”, disse um policial duramente o registro do Boletim de Ocorrências, já na delegacia.

De acordo com o B.O, mesmo com várias ordens de parada, Zanon continuou em fuga, quase colidindo com outros veículos que transitavam na avenida, colocando em risco a segurança viária. “A policia só conseguiu parar Felipe na rua Severina Maria de Souza e Silva, onde foi convidado a retornar ao local de bloqueio e ele se recusou novamente, tentando fugir novamente, desta vez a pé, por um terreno baldio e neste momento lhe foi dada voz de prisão por desobediência”, relatou um policial que atuou na operação.