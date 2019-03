Homem é morto com tiro de espingarda, na zona rural do município de Assis Brasil

Um assassinato foi registrado na zona rural do município de Assis Brasil, localizado no extremo Norte do estado do Acre, já na divisa como o Peru e Bolívia. O caso foi registrado no Ramal do Recife, Colocação Passagem Franca, distante cerca de 21km da cidade, com difícil acesso de carro até o local.

Era por volta das 9 horas deste sábado, dia 9, quando o CIOSP recebeu uma ligação através do 190 (Emergência), inicialmente falando que um homem estaria baleado e necessitava de ajuda e resgate. Foi quando uma equipe de policiais se deslocou de Brasiléia e de Assis Brasil, para realizar o resgate.

Na metade da viagem, conseguiram interceptar algumas pessoas que vinha trazendo a vítima dentro de uma rede. Foi identificado como José Mendes da Silva Filho, de 33 anos, mas, infelizmente já estava sem vida, após agonizar por algumas horas depois que foi baleado.

Segundo foi informado, José Mendes estava na companhia de Cleiton Vieira do Nascimento, de 20 anos, quando passavam de cavalo por uma casa de propriedade de Senivaldo Lima do Nascimento, que quando abriu a janela chamou a vítima e o mesmo se recusou.

O acusado, diante da negativa, saiu da janela e quando retornou de posse de uma espingarda, atirou contra José sem motivos. Mesmo baleado, galoparam para um local seguro e pediram ajuda. Devido à gravidade do ferimento, a vítima não resistiu e foi a óbito antes de receber os primeiros socorros.

A equipe de policiais se deslocou até a casa do acusado, mas o mesmo já não estava em casa, fugiu para dentro da mata fechada. O corpo de José foi levado para o IML na Capital, onde foi liberado após o exame cadavérico e entregue aos familiares.

O caso está em aberto e esperam que o acusado se entregue à Justiça a qualquer momento.

Com informações do Alto Acre.