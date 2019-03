É ouro! Paratleta acreano vence o Gran Slam Jiu-Jitsu, em Londres

O paratleta Wendell Barbosa, de 29 anos, se tornou campeão de parajiujitsu na competição do Abu Dhabi Gran Slam Jiu-Jitsu, que ocorreu neste domingo, 10, em Londres. Representando o Acre e o Brasil, ele cumpriu primeira etapa do mundial em primeiro lugar, a frente do americano Ronald Mann (2º lugar) e do britânico Nigel Davison (3º lugar).

O evento também é patrocinado pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ). “Emoção demais! Ano passado vim e perdi na final e hoje consegui ser campeão. Muita emoção”, comemora Wendell.

O atleta faz parte da equipe acreana Atitude, que treinou pesado para a competição e alcançar o título do mundial, que será definido em cinco etapas e acontecerá do dia 20 a 26 abril, em Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos.

Sem receber patrocínio do governo do estado, nem de empresas, o acreano está custeando os gastos com passagem, alimentação e estadia com o próprio bolso. Mesmo assim, não mede esforços para representar o Acre da melhor maneira, dando o seu melhor.

“Em 2018, me tornei campeão mundial na classe N e no Absoluto, nos Emirados Árabes, pelo Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship e também ganhei medalha de prata na categoria N do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour 2018, etapa de Londres, na Inglaterra”, destaca.