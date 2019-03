Confira as promoções dos voos diurnos da Gol entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Gol lançou promoção de passagens para marcar o lançamento dos voos que serão operados durante o dia entre Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Os bilhetes de ida e volta para embarque na capital acreana estão disponíveis por R$ 319,40. De Cruzeiro do Sul para Rio Branco encontramos passagens a partir de R$ 381,21. A aeronave da Gol decola todos os dias às 11h30 de Rio Branco e retorna do Cruzeiro do Sul às 13h05.

Uma boa notícia para quem mora em Cruzeiro do Sul, e que sofre com as longas viagens pela rodovia. No mês de junho a Gol terá dos voos diários de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. Sempre às segundas e sextas-feiras a Gol terá o voo das 13h05 e das 1h35 da madrugada. (Veja na imagem abaixo).

A Gol também também começou a vender as passagens dos voos sem escalas de Rio Branco para Manaus. Para viagem no mês de junho é possível garantir as passagens de ida e volta por R$ 597. A LATAM começa a oferecer voos sem escalas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos)a partir de 2 de abril. As passagens de ida e volta custam R$ 954.

Nos voos com escala de Rio Branco para o Rio de Janeiro as passagens da LATAM custam R$ 762. Todos esses exemplos são referentes a ida e a volta e estão com as taxas de embarques incluídas. A compra das passagens aéreas e a reserva de hotéis com descontos poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (11/03).

CONFIRA AS PROMOÇÕES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DOS NOVOS VOOS DO ACRE