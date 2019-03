CD Shanenawa é lançado no Acre

Para os amantes da cultura indígena, a Sananga Records está lançando o primeiro CD do grupo: Xikari Niiti Shane Kaya, que traz 16 canções do povo Shanenawa, do Vale do Juruá, no Acre. Em breve o CD estará no mercado.

Durante as gravações, performance ao vivo na comunidade entre março e dezembro de 2018. “Para os interessados que desejarem adquirir os áudios estaremos, em breve, divulgando como será disponibilizado para envio via internet”, informou Jairo Lima, um dos produtores