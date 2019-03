Volta às aulas movimenta a economia em Rio Branco; confira

A Mostra Fotográfica Paulistanas: visões do que veio do Acre, do professor universitário Francisco Pereira, segue aberta desde o dia 2 de fevereiro, na Galeria Consigo, em São Paulo, e vai até o próximo dia 9 de março. Pereira dá aula no curso de Direito da Universidade Federal do Acre e, de acordo com a curadoria da mostra, desenvolveu seu gosto pela fotografia de rua por onde passa “e não lhe escapam detalhes arquitetônicos, traços de comportamento, e, em especial, as pessoas”.

A fotógrafa paulistana Regina Azevedo o levou a planejar uma exposição, que acabou dando certo. O tema sugerido por Regina, que assina a curadoria da Mostra, foi rever a metrópole através do olhar do acreano que viveu em São Paulo para fazer o doutorado.

“A História lhe trouxe o gosto estético e a sensibilidade para observar fatos. A fotografia revelou seu olhar sobre as cidades, sua arquitetura, detalhes e pessoas. A vida acadêmica lhe ofereceu uma carreira, o magistério, um doutorado. O clicar educado e constante abriu oportunidades para cursos e saídas fotográficas, resultando nesta primeira exposição”, diz a curadoria.