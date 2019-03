Representante de Minas Gerais, Júlia Horta é eleita a Miss Brasil 2019

A Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição realiza hoje, dia 9, mais uma Caminhada de Peregrinação no município de Sena Madureira. Há mais de 25 anos a igreja promove o evento católico, sempre após o período carnavalesco, marcando, assim, o início da Quaresma.

Com a presença de dezenas de fiéis, a caminhada religiosa sai da matriz com destino às capelas de diversos bairros da cidade, percorrendo por diversas ruas com cantos e rezas.

Para os fiéis, esta é uma forma de penitência. A caminhada dura 12 horas e acontece no período noturno. “Durante as paradas, todos rezam e debatem temas que estão em evidência no país, estado, município e no mundo ou que vão de encontro com a realidade da região, principalmente o tema da Campanha da Fraternidade deste ano”, destacou o frei Moisés.

Com informações ACPurus.