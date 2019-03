Alto Acre recebe manutenção de melhoria na rede elétrica; obras totalizam R$17 mi

A população de Epitaciolândia, Xapuri, Brasileia e Assis Brasil terá a partir abril mais qualidade no fornecimento de energia. A Eletroacre está realizando obras de modernização e ampliação da subestação de Epitaciolândia, atendendo a uma demanda antiga dos moradores e empresários por melhorias na rede elétrica na região. A distribuidora investirá cerca de R$ 17 milhões no empreendimento.

“Essa subestação será muito importante para a melhoria da qualidade de vida da população, confiabilidade do sistema elétrico e mais possibilidade de desenvolvimento econômico. Isso porque da mais estabilidade no fornecimento de energia elétrica aos consumidores. A entrega dessa obra é uma prioridade para a Eletroacre”, explica Ricardo Xavier diretor técnico- comercial.

A previsão é que as obras sejam encerradas no início de abril, com energização total da subestação ainda na primeira quinzena do mês. Outro benefício imediato que o investimento levará é o atendimento a novas cargas, como por exemplo, a instalação de empresas/indústrias que queiram investir na região e que trarão mais emprego e renda.

Em todo o Acre, a distribuidora investirá cerca R$ 228 milhões em obras de expansão, manutenção e modernização da rede Elétrica, capacitação de equipes, melhoria dos canais de atendimento, entre outras atividades.

Assessoria.