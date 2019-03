Rede de supermercado Gonçalves fecha três lojas em Porto Velho

Novamente uma loja da rede Gonçalves amanheceu com as portas fechadas. Desta vez, na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Quem procurou o supermercado na manhã deste sábado, 9, na unidade da Rua Guanabara com Avenida Almirante Barroso, na região Central da capital vizinha, encontrou o estabelecimento vazio.

Na manhã da última sexta-feira, dia 8, outra loja, situada na Avenida Raimundo Cantuária, na zona Leste de Porto Velho, também foi fechada. No mês passado, outra loja, da Avenida Mamoré, também encerrou o atendimento aos clientes.

A filial no Estado do Acre também fechou as portas recentemente. Segundo informações, a rede de supermercado estaria submetida a uma recuperação judicial que ocorre na Justiça da capital.

A recuperação judicial é uma medida para evitar a falência de uma empresa. É pedida à Justiça quando ela perde a capacidade de pagar suas dívidas. É um meio usado quando entra em dificuldades. Quando aceita pela Justiça, tem a oportunidade de reorganizar seus negócios, redesenhar o passivo e se recuperar de momentânea dificuldade financeira.

Com informações do Jornal Rondônia.