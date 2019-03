Radialista acreano, Josimar Cárceres, morre após acidente na estrada de Vila Campinas

Usuários estão criticando o valor cobrado para uso do banheiro no Terminal Urbano de Rio Branco. A “taxa” atual é de R$1,10, verba que, segundo a Prefeitura, é usada para manutenção, limpeza e aquisição de material de consumo. Em 2015, o valor era de R$1,00 e foi muito atacado pelo Movimento Passe Livre. O MPL atuava para que o serviço de banheiro público fosse oferecido gratuitamente não apenas no Terminal Urbanos mas nos demais espaços coletivos da capital.

O jovem Axel Maia contou que certa feita estava na rodoviária e acabou usando a mata nas proximidades. “Uma das maiores vergonhas desse estado, você ter que pagar pra fazer suas necessidades em locais públicos. Pra onde está indo o dinheiro dos nossos impostos?”, questionou ele.

Juliana Sousa reclamou muito da qualidade do ambiente: “Nem é limpo, torneira quebrada, as vezes não tem água, sabonete pra lavar as mãos não tem, papel toalha para enxugar muito menos. Pagamos R$1.10 pelo que mesmo? Papel higiênico e R$0,50 centavos um rolo ,e não usamos um rolo todo”, calculou. De seu lado, Josuel Castro lembrou que o povo já paga os impostos para ter a oferta do serviço público: “Só aqui no Brasil, que temos que pagar as coisas públicas duas vezes, a primeira vez é nós impostos”.