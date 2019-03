Projeto Bombeiro Mirim abre 120 vagas para alunos da rede pública em Tarauacá

As inscrições para o projeto Bombeiro Mirim 2019 estarão abertas a partir desta segunda-feira, dia 11, no município de Tarauacá. Lá, a corporação irá disponibilizar 120 vagas para alunos da rede pública na faixa etária de 12 a 14 anos.

Para se candidatar, os interessados devem realizar as inscrições no período de 11 a 15 deste mês de março, no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na estrada do Ipepaconha, no horário de 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, munidos da documentação necessária: certidão de nascimento, RG ou CPF do aluno; Boletim do ano passado e uma foto 3×4.

As vagas estarão distribuídas em 60 para alunos que estudam no turno da manhã e 60 para os que estudam à tarde. Podem se inscrever estudantes de ambos os sexos.

O que é?

O projeto é desenvolvido pelo governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, em parceria com outras instituições e já contemplou mais de cinco mil alunos em nove anos de existência. Participam os município: Rio Branco, Xapuri, Epitaciolândia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima (com base em Cruzeiro do Sul).

O curso tem duração de dez meses e é realizado no contraturno escolar. O objetivo é trabalhar ações que impõem o respeito e a conduta como premissas para a concepção de bons cidadãos, além de atividades relacionadas à profissão bombeiro.

“A proposta é inserir uma cultura de paz e retirar os adolescentes da ociosidade, tornando-os cidadãos de bem”, destacou o tenente José de Brito, coordenador do Projeto Bombeiro Mirim.

