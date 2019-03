Polícia Rodoviária Federal encontra peça de moto que foi roubada há mais de um ano

Após dois dias de buscas, homens do Corpo de Bombeiros do município de Tarauacá encontraram, na manhã deste sábado, o corpo do senhor Francisco Charles do Nascimento, que sofreu afogamento nas águas do Rio Tarauacá.

De acordo com a equipe de mergulhadores do 7°BEPCIF, formada pelos militares Soldados Souza Aguiar, Gileudo e Ramon, o cadáver foi encontrado nas proximidades do remanso, na região do bairro Corcovado.

O corpo, principalmente cabeça e braços, já estava deformados e partes já haviam sido abocanhadas pelos peixes. O corpo foi resgatado e levado ao Hospital Dr. Sansão Gomes.

Com informações Blog do Accioly.