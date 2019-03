Lene Petecão é destaque no mandato; reeleição não será surpresa

A vereadora Lene Petecão (PSD), vice-presidente da Câmara, tem se destacado no mandato. Além de dirigir bem a Mesa Diretora e debater na tribuna, diariamente está nos bairros da cidade conversando sobre os problemas que afligem os moradores. É uma vereadora que se pode chamar de “pé no chão”, “despachada”. Também não enrola, não embroma. Vai direto ao assunto sem subterfúgios. Pelo trabalho que faz não é difícil projetar sua reeleição com certa folga. Em nome dela, a homenagem da coluna a todos as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher.

. O professor Minoru Kinpara tem recebido convites de praticamente todos os partidos para concorrer à prefeitura ano que vem.

. A Rede Sustentabilidade, que lhe deu guarida na eleição passada, não se manifesta, ninguém fala nada.

. Parece piada, mas tem gente dizendo (e outros repetindo) que passado o carnaval o governador Gladson Cameli vai começar a trabalhar.

. Antes, fazia o quê?

. Os cem dias de trégua contam de 1º de janeiro e não a partir de agora, Zé Maria!

. Outra coisa:

. As pessoas não estão querendo saber mais em que condições ficou o Estado, que a crise financeira era grande, até os internos do Hosmac sabiam.

. Só segura na rodilha quem pode com o pote!

. Os repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE) tem melhorado muito, permitindo ao governo faze caixa.

. Qualquer cidadão pode acompanhar pela internet a evolução do FPE e FPM das prefeituras.

. É claro como o Sol no portal de transparência.

. Não dá nem para contestar.

. No Mercado Elias Mansour o que mais se falava entre os feirantes era a atuação do deputado Roberto Duarte (MDB).

. Como ele mesmo diz:

. “Eu tenho que agradar é ao povo e não ao governador”.

. O governador Gladson Cameli ainda não conseguiu formar sua base de sustentação na Assembleia, que anda meio capenga.

. Até deputados com largo espaços no governo não querem fazer a defesa do projeto político que vai transformar o Acre num celeiro do agronegócio como Rondônia.

. Calados estão, calados permanecem!

. Servidores da Educação em Epitaciolândia ameaçando não iniciar o ano letivo, andam às turras com o prefeito Tião Flores (PSB).

. A oposição em Brasiléia trabalha para ter candidatura única para disputar com a prefeita Fernanda Hassem (PT).

. Foi o disse a Coluna o ex-prefeito Aldemir Lopes, do MDB.

. O governo não paga as rescisões dos ocupantes de cargos em comissão porque não quer, se quisesse já tinha anunciado um plano.

. É uma forma de punir os que serviram ao governo passado!

. Também não é a soma de R$ 1 bilhão de euros como propagam agentes públicos.

. Hipérbole para exemplificar, força de expressão Ribamar!

. Como diz o Panelada, “três anos e dez meses passa bem rapidinho”.

. A população começou a tapar buraco das ruas com barro e concreto como fazia antigamente.

. Um motorista desatento bateu tão forte em um buraco que o carro ficou e a roda foi embora, ainda estão procurando.

. Da saída da cidade até o Top 15 tem mais buraco do que o projeto Moreno Maia todinho.

. Nesse caso, a prefeitura não é responsável, mas o Dnit.

. Destaques da área federal já começam a aparecer: Mara Rocha (PSDB), Perpétua Almeida (PC do B) e Alan Rick (Democratas).

. Para uma novata na Câmara Federal a Mara está se saindo muito bem.

. Atenção secretários, diretores de empresas e autarquias:

. A lei proíbe misturar negócios públicos com privados.

. Essa conversa de pagar por consultorias e projetos mirabolantes já botou gente boa atrás das grades.

. Conversa fluindo na pensão da Zefa…

. “O governo petista era acusado de criar o Acre virtual, só que a oposição está deixando o Acre real demais”.

. O senador Sérgio Petecão de besta, nem o andar.

. Ao dizer que não vai lançar candidatos a prefeito na capital, muito menos dialogar com pretensos candidatos está resguardando o próprio bolso.

. Já tem muito pré-candidato a vereador de papo seco, feito passarinho novo no ninho esperando a comida.

. O que acho cômico depois de uma eleição não é a choradeira dos que perderam, mas dos que ganharam.

. O que tenho encontrado de gente se dizendo arrependida não está escrito.

. Pra deputado estadual, federal, Senador, governador e até presidente!

. É uma lamúria só!

. Conheço um que trabalhou na campanha feito jumento de carga, depois da eleição me encontrou e começou a desfiar impropérios contra o seu candidato, depois soltou a célebre frase:

. “Dor de barriga não só dá uma vez”.

. Acho que essa máxima vem dos gregos de Atenas, que inventaram a democracia.

. Isso quer dizer que o candidato vai voltar para pedir o voto dele.

. Volta com uns trocados, um saco de promessas e ainda leva o voto de novo.

. A cada eleição a história se repete.

. A experiência me diz que só devo responder a nota de repúdio do Instituto Conservador do Acre, segunda feira, 5, de 2020.

. Caro leitor, por que uma pessoa com pretensões políticas a primeira coisa que inventa é a “perseguição da imprensa”?

. Vai uma pergunta:

. Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos?

. Porque o remorso pesa muito mais do que a ingratidão.

. Bom dia!