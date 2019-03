Campanha Fraternidade: “a igreja quer mobilizar a população por justiça e direitos”, diz bispo

Em meio aos protestos de indignação motivados pelos últimos aumentos na tarifa de energia no Acre, a Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, emitiu nota nesta sexta-feira, 8, para deixar claro que não há nenhum reajuste de tarifa programado para o Acre próximo mês de julho de 2019.

Porém, conforme calendário pré-definido de reajustes, a Eletroacre, assim como toda empresa concessionária de distribuição de energia no país, tem sim um reajuste programado, mas para o próximo dia 13 de dezembro de 2019.

De acordo com a nota, o efeito a ser percebido pelo consumidor no próximo evento tarifário também será aprovado pela ANEEL e dependerá, basicamente, da inflação do período e dos custos de geração de energia, ainda não sendo possível afirmar se haverá aumento ou redução na tarifa.

Confira a nota na íntegra:

NOTA

A Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, esclarece que, diferentemente do que está sendo noticiado, não há nenhum reajuste de tarifa programado para julho de 2019. A Eletroacre, assim como toda empresa concessionária de distribuição de energia no país, tem um calendário pré-definido de reajustes, previsto no contrato de concessão. No caso do Acre, no dia 13/12. O efeito a ser percebido pelo consumidor no próximo evento tarifário, em 13/12/2019, também será aprovado pela ANEEL e dependerá, basicamente, da inflação do período e dos custos de geração de energia, ainda não sendo possível afirmar se haverá aumento ou redução na tarifa.