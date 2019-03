Bombeiros evitam incêndio em residência no bairro Tucumã

A compra de passagens para voos durante o dia, pela empresa de linhas aéreas Gol, já estão disponíveis para venda, segundo o próprio governador do estado, Gladson Cameli. Nas primeiras horas da manhã deste sábado, 9, ele publicou em uma rede social a lista com horários de chegada e saída para destinos como: Cruzeiro do Sul, Manaus e Brasília.

O governador esteve reunido com os diretores da Gol para garantir a possibilidade dos voos. “Estou muito feliz com o resultado das nossas reuniões com os diretores da Gol Linhas Aéreas”, disse. As passagens já estão disponíveis no site da empresa.

Abaixo, a lista de como ficarão os voos para o Acre a partir de agora:

CZS/RBR – G3 – 1770 SAÍDA 13:05 CHEGADA 14:15 – (Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Sexta-feira, Sábado);

RBR/CZS – G3 – 1769 SAÍDA 11:30 CHEGADA 12:35 – ( Todos os dias);

MAO/RBR – G3 – 1854 SAÍDA 23:30 CHEGADA 00:25 -(Sexta-feira, Domingo);

RBR/MAO – G3 – 1859 SAÍDA 01:25 CHEGADA 04:15 -(Segunda-feira, Sábado);

BSB/RBR – G3 – 2046 SAÍDA 09:30 CHEGADA 10:55 -(Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Sexta-feira, Sábado);

RBR/BSB – G3 – 2047 SAÍDA 14:45 CHEGADA 19:45 -(Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Sexta-feira, Sábado).