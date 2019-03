Bebedeira entre “amigos”quase termina em homicídio, no município de Brasiléia

Em Rio Branco o sol deve aparecer em meio a muitas nuvens neste sábado (9). Conforme dados de meteorologia do site ClimaTempo, a previsão é de períodos nublados com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia para a região do Acre.

Áreas de instabilidade vão continuar se formando por todo o estado, o que favorece a possibilidade de temporais em algumas regiões de Rio Branco. Na Capital, as temperaturas vão oscilar entre mínima de 22°C e máxima de 33°C.