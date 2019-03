Agentes impedem que presos distribuíssem entorpecentes em presídio do interior do Acre

Agentes Penitenciários do Presídio Moacir Prado, em Tarauacá, impediram mais uma ação delituosa de dois presos durante a visita familiar deste sábado (9). Alex Correia da Silva e Alisson do Nascimento Capistrano engoliram, juntos, 28 trouxinhas de maconha, que segundo a equipe de plantão seriam distribuídas nas celas.

O Diretor da Unidade, Claudecir Sousa, explicou que a visita familiar acontece nas dependências do espaço destinado ao banho de sol. Durante a visita, os Agentes perceberam a movimentação estranha dos dois reeducandos que alternavam idas ao banheiro do espaço.

“Foi percebido pelo pessoal que estava na guarita do solário que eles traziam algo na mão, colocavam na boca e bebiam refrigerante para poder engolir. Era exatamente o entorpecente” afirmou o diretor.

Diante desses fatos os agentes conduziram os presos até o Hospital do município para realização de raio X. No entanto, antes mesmo do exame, ambos resolveram assumir o delito e entregaram o entorpecente. Na sequência, os reeducandos foram conduzidos à delegacia para o registro do flagrante e os procedimentos de costume.

Sousa afirmou que um Procedimento Administrativo será aberto para investigar a origem do entorpecente e se os visitantes dos presos flagranteados tiveram algum envolvimento com a ocorrência.

Ascom/Iapen.