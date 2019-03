Vítima reage assalto e criminosos atiram em dono de papelaria no Centro de Cruzeiro do Sul

Mais um trabalhador foi vítima da violência que assombra o município de Cruzeiro do Sul. Na manhã desta sexta-feira, 8, dois criminosos, sem qualquer receio da Polícia Militar, tentaram contra a vida do dono de uma papelaria situada na região central da cidade.

Segundo informações dos policiais, os indivíduos chegaram em uma motocicleta e ao entrarem no estabelecimento, de imediato já anunciaram o assalto. Porém, ao tentarem levar o cordão do dono do estabelecimento, a vítima reagiu, momento em que um dos suspeitos disparou contra o trabalhador.

Após efetuar o disparo contra a vítima, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. Logo depois, a Policia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os acusados. Segundo informações repassadas ao site local, o dono da papelaria precisou ser encaminhado ao Hospital do Juruá por populares que estavam nos arredores do comércio no momento do assalto.

Com informações do Portal do Juruá