Tempo nublado predomina nas regiões do Acre com possibilidade de chuva

Quem diria que o Rio Branco, dono do título do futebol acreano no ano passado, sempre favorito, não iria nem chegar a semifinal do campeonato deste ano. O triste roteiro para o torcedor do Rio Branco foi definido na noite desta quinta-feira, 07, quando o estrelão foi derrotado por 3 a 2 pelo time de Plácido de Castro.

A equipe do Abunã chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate. A vitória só veio aos 49 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Leandro. Ismael marcou duas vezes para Plácido, enquanto Doka Madureira e Laécio descontaram para o estrelão.

Com a tradição e o favoritismo de sempre, não ter chegado nem as semifinais, com certeza, vai movimentar os bastidores do maior vencedor do futebol acreano na era profissional.

Com a vitória, Plácido de Castro se garantiu nas semifinais e vai enfrentar o Galvez.

Quem se deu bem com a derrota do Rio Branco foi o Independência, que na outra partida da noite venceu o Vasco de virada por 4 a 2 e deu um passo importante para a classificação. Para que o tricolor de aço fique de fora, o Humaitá vai precisar vencer o Náuas na próxima quinta-feira, por 8 gols de diferença. Quem passar, terá o Atlético Acreano como adversário.

As semifinais estão marcadas para o dia 17 de março.