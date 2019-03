Rio Acre baixa para 10,69 na Capital e também dá sinais de vazante no interior

De acordo com a última medição realizada pela Agência nacional de Águas (ANA), às 6 horas da mana desta sexta-feira, 8, o nível do Rio Acre vem baixando em quase todas as cabeceiras do estado. Em Rio Branco, o volume de água desceu 31 centímetros em 24 horas e esta marcando 10,69 metros.

Assis Brasil e Xapuri também registraram vazante. O primeiro está com 5,25 metros e o segundo, com 6,14 metros. As únicas cabeceiras que apresentaram uma pequena elevação no nível da água foram as de Brasileia e Capixaba. Brasileia está registrando 5,77 metros e Capixaba 8,53 metros.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá também está abaixo da cota de alerta, com 11,55 metros.