Perícia pós-incêndio no Calçadão

Todo o efetivo de prontidão do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco, se encontra na noite desta quinta-feira, 7, atendendo uma ocorrência de incêndio de grandes proporções na região central da capital acreana, no calçadão, próximo ao terminal Urbano.

O incêndio começou no início da noite numa loja que fica próximo ao Colégio Acreano. Ainda não foi informado qual a possível causa do incêndio. A informação foi confirmada pela assessoria do Corpo de Bombeiros.



As portas de vários estabelecimentos foram arrombadas pelos bombeiros para que o fogo não se propagasse ainda mais. Mais de 20 homens estão envolvidos na ação.

Informações preliminares apontam que as Lojas Bom Preço Calçados e Estilo Magazine ficaram parcialmente destruidas com a ação do fogo.

Parte da estrutura interna de uma das lojas está desabando. O que dificulta o trabalho da equipe de bombeiros.

Um dos lojistas crítica a falta de estrutura física e de logística do calçadão, que impede a entrada das viaturas até aos estabelecimentos atingidos pelo fogo.

A preocupação para o Corpo de Bombeiros no momento é o fogo se alastrar para os fundos da loja, onde há uma residência.

Os produtos que compõem as lojas ajudam o fogo a incendiar o local, informa os bombeiros.

Toda a parte elétrica da região foi desligada por questões de segurança.

Os proprietários das lojas chegam ao local para verificar o prejuízo, mas são orientados a se afastarem, pois há possibilidade de desabamento.

Armazém dos Calçados e Stilo Magazine são as lojas que continuam em chamas.

O gerente da Armazém do Calçados afirma que o prejuízo chega a mais de 500 mil reais, já que além dos produtos expostos na loja, estava ainda todos os produtos de estoque, que acabaram consumidos pelo fogo.

Segundo o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Major Cláudio Falcão, a situação está difícil de ser controlada.