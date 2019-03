Não converso sobre candidaturas a prefeito

O senador Sérgio Petecão (PSD) – o mais votado do Acre na última eleição – disse ontem à coluna que não conversa sobre campanha de prefeito. Boto para correr, avisa. De que adiantou ter ajudado a eleger os prefeitos André Maia (Senador Guiomard) e a Marilete Vitorino (Tarauacá), indaga o senador. Eu lhe pergunto em que estes dois prefeitos tiveram participação decisiva na minha campanha? E continua Petecão falando que não adianta nenhum candidato a prefeito lhe procurar para conversar sobre este assunto. “Nem estico a conversa”, revela. Petecão fala que o seu partido não terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco. Assinala que a sua prioridade até 2020 é ver em que o seu mandato pode ajudar a população. E concluiu: “você acha que vou perder o meu tempo discutindo uma eleição que só vai acontecer em outubro do próximo ano? Aos prefeitos que já me procuraram com este papo, sabe o que falei? Vão trabalhar, é o melhor que vocês fazem”, disse á coluna. E encerrou o assunto de forma irônica: “Se num acordo seis meses antes da eleição os caras já enganam, imagine você faltando mais de um ano e meio para a eleição”!

ERRO DE CAMPANHA

O governador Gladson Cameli cometeu um erro na sua campanha que foi o de fazer promessas sem antes ter a certeza de que poderia cumprir quando chegasse ao governo. É o caso do “Pró-Saúde”. Não vejo saída jurídica para manter estes servidores nos cargos que ocupam.

COM UM SÉRIO AGRAVANTE

E as demissões destes servidores que ainda permanecem nos cargos, que se mostram inevitáveis, trarão um agravante ao sistema estadual de saúde, com problemas de falta de profissionais da área, que se já está deficiente, sem o pessoal do Pró-Saúde tende a piorar.

VOTOU EM PESO

E este pessoal, enganado em sua boa fé no último governo, e que viu no Gladson Cameli a salvação dos seus empregos, deve ter votado em peso nele. E parece que, nem mel e nem cabaça. Não se pode na política prometer uma mercadoria fora da prateleira.

FAZENDO UM REGISTRO

Chega um esclarecimento a uma nota da coluna, em que foi comentado ter sido a então candidata à reeleição Leila Galvão desprezada pelo PT: na nota é dito que, a ex-deputada Leila Galvão foi a parlamentar estadual do partido que mais recebeu recursos do Fundo Eleitoral, mais, por exemplo, do que o então líder do governo, deputado Daniel Zen (PT). Registrado.

ÚNICO NA PISTA

O único que se declarou candidato a prefeito da capital, até o momento, foi o Coronel Ulisses Araújo (PSL), porque afirmou de público. Os demais estão no campo da especulação. A sua votação ao governo esteve bem abaixo do seu planejamento, mas foi em outro contexto.

COMO FICARÁ O MÁRCIO BITTAR?

O senador Márcio Bittar (MDB) é um ser político indecifrável. É na base da Esfinge – decifra- me, ou te devoro – e por isso não se sabe se apoiará o Coronel Ulisss (PSL) na disputa da PMRB. Na sua campanha todo grupo do Ulisses esteve empenhado em lhe dar o segundo voto.

EQUIPES NAS RUAS

Em cada estiagem neste inverno rigoroso já se nota equipes da prefeitura de Rio Branco nas ruas tapando buracos. O verão terá que ser aproveitado a cada minuto para fazer frente aos buracos. Os maiores problemas de conservação acontecem nas chamadas “Ruas do Povo”.

UM PREFEITO SEM RANÇO RELIGIOSO

Por ele ser evangélico, a expectativa que se tinha era que, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, seria um intolerante com os contrários. Junto com a iniciativa privada, a prefeitura promoveu um dos maiores e pacíficos dos carnavais já realizados no município. Está em tratativas para apoiar a Diocese do Juruá no tradicional Novenário, e discute com lideranças indígenas a realização de um encontro de várias etnias para a promoção de suas tradições culturais e de conhecimentos da floresta. Um belo exemplo de que se pode professar uma fé, com o respeito aos que possuem pensamentos e religiões diferentes. Uma bela surpresa!

BOM NO PAPEL, TERRÍVEL NA EXECUÇÃO

Pode pegar um mapa onde foi executado o que era a menina dos olhos do governo passado, o programa “Ruas do Povo” e vá aos locais. Será rara a rua em um bom estado de conservação. Na sua maioria derreteram. Foi um projeto bom no papel, terrível na execução.

MONTADO PARA GANHAR A ELEIÇÃO

Um empresário amigo que participou do programa, contou o motivo do “Ruas do Povo” fracassar. Para ajudar o Marcus Alexandre na sua primeira eleição de prefeito, os empresários tiveram que fazer um trabalho de baixa qualidade para atingir o maior número de ruas.

FICOU A HERANÇA

O Marcus Alexandre – que não tem culpa neste cartório – se elegeu prefeito de Rio Branco e não teve nem como denunciar a situação, porque as obras foram executadas no governo do padrinho político.

SE ARREPENDIMENTO MATASSE!

Já tinha ouvido do empresário Assuero Veronês, no Bar do Vaz, [ASSISTA AQUI] do seu arrependimento por ele ter entrado como sócio; na indústria “Peixes da Amazônia”, hoje falida. Ontem, eu ouvi a exclamação de mais dois sócios, com o mesmo tom: “se arrependimento, matasse”!

PROJETO MEGALOMANÍACO

Lembro quando da solenidade da inauguração da “Peixes da Amazônia”. Os discursos governistas eram no tom que a produção já estava comprometida com países do mercado europeu e com o Japão. E que seria exemplo para o Brasil. Que exemplo! Luta hoje para conseguir ao menos entrar em Recuperação Judicial, tão falimentar é a sua situação.

AVISO AOS NAVEGANTES

O prazo dos 100 dias de tolerância ao governo Gladson Cameli está correndo célere. Desta data em diante não vão ter mais como explicar não ter acontecido mudança. Os senhores secretários podem ficar cientes de que tolerância tem prazo de validade e lua de mel acaba.

VAI ENTRAR PARA O ESQUECIMENTO

Depois dos 100 dias o governador Tião Viana vai ficar relegado ao esquecimento que lhe foi reservado pelas urnas. E não se poderá ficar avocando eternamente os erros do seu governo para justificar qualquer omissão. Mesmo porque se elegeram tendo solução para todo o caos.

PERDERAM A MEMÓRIA

Um caso a ser estudado pela Medicina. Pela primeira vez acontece um surto de amnésia em ex-secretários de um governo derrotado nas urnas. Meses antes de concluir o governo Tião Viana, foram suspensos os atendimentos cardiológicos da empresa que fazia procedimentos, com base num convênio com o governo. Motivo: falta de pagamento. Não vi nenhum dos atuais críticos ferozes por o atendimento não ter retornado, reclamando no momento que foi suspenso.

REBELIÃO NA CASA DOS ARTISTAS

O ex-prefeito Marcus Alexandre criou uma secretaria para abrigar do filho à mulher de dirigentes de partidos nanicos e da maioria dos presidentes de associação de moradores. Era a chamada “Casa dos Artistas”, onde trabalho era palavra proibida. A prefeita Socorro Neri acabou com a secretaria. Os ex-artistas prometem uma vingança maligna lançando um candidato à PMRB pela chamada “terceira via”. Depois dizem que a política é sem graça!

UM BOM LÍDER

O vereador Eduardo Farias (PCdoB), que deixou a liderança da prefeita Socorro Neri na Câmara Municipal de Rio Branco, enquanto esteve na função se saiu muito bem no embate com a oposição. O Dudu é um político de viés ideológico forte, mas é sempre aberto ao diálogo.

O DESGASTADO É O GOVERNADOR

A equipe que cerca o governador Gladson Cameli tem de colocar na cabeça de que no momento em que nomeia uma pessoa para um cargo de confiança com o qual não tem aptidão profissional, quem fica desgastado com a opinião pública não é o nomeado, mas o governador. Por isso é que o Gladson apanha dos aliados nas redes sociais.

ESTRANHOS E ESCATOLÓGICOS

Estranhos, estranhos, escatológicos e anais, esta forma como alguns militantes do PT protestam contra o presidente Jair Bolsonaro. É o velho ditado pernambucano: passarinho que come pedra sabe o c* que tem. Tem gente que gosta, aplaude, e sente representada por estas encenações bizarras, e gostos eu não discuto. Por mais nojentos que venham a ser.

CANSOU, PEQUENA?

A secretária de Turismo e Empreendedorismo, Eliane Sinhasique, começou o governo a todo vapor, com reuniões em segmentos organizados, mas parece que após o revés do carnaval que não conseguiu realizar deu uma freada nas suas ações. Mal o governo iniciou e cansou, Pequena?

PONTO SOBRE O RIO XAPURI

Hoje, acontece em Xapuri uma Audiência Pública para discutir ações que levem à construção de uma ponte sobre o Rio Acre, ligando o bairro Sibéria ao centro do município. O deputado Manoel Moraes (PSB) prometeu a ponte, o deputado Antonio Pedro (DEM) prometeu a ponte, e continua funcionando mal e porcamente como ligação, o transporte por uma balsa.

ESPERA-SE QUE CUMPRA

O que os moradores agora esperam é que o governador Gladson Cameli cumpra a sua promessa de campanha de que no seu governo a tão discutida obra seria executada.

MELHOR DIVULGADO

O secretário de Segurança, Paulo César, é o que melhor tem as ações divulgadas.

PODE MELHORAR

E já que falamos em segurança pública e é uma pasta da qual se cobra muitos resultados, dá para notar que a estratégia de combate ao crime está dando certo. A apreensão de motos e carros roubados, de drogas, e as prisões, estão acontecendo de forma rápida, isso é positivo.

NÃO PODE ACONTECER

Um fato que tem de ser coibido para não se alastrar é o arrastão em ônibus, que pelo modo de operação, com facas, é feito por bandidos pés de chinelo, mas que colocam a população em risco. Quanto mais rápido for a resposta com as prisões, mais inibe este tipo de crime.

JACARÉ, UM CRAQUE DO HUMOR

O ex-deputado federal Fernando Melo, o Jacaré, é um bonachão, cabra de conversa aprumada; como diz o matuto, mas desconhecia a sua veia humorística. Bolei de rir com a sua declaração nas redes sociais, indignado com o fato da prefeita Socorro Neri não ter recebido “um marido de deputada” – se referia ao ex-prefeito Deda, casado com a deputada Maria Antonia (PROS), dando dimensão como se fosse uma recusa em receber um monarca da Inglaterra. Um Donald Trump. E como represália, promete não lhe apoiar se disputar a reeleição.“Marido de deputada” não é título honorífico, Jacaré!. O Deda é só um bom coração. Uma figura agradável. Mas, um cidadão como qualquer outro. Conta outra piada, Jacaré!