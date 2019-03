Epitaciolândia abre Processo Seletivo com 65 vagas em todos os níveis de escolaridade

Para promover a contratação temporária de 65 profissionais de nível fundamental, médio e superior, a Prefeitura de Epitaciolândia anuncia a abertura de um novo processo seletivo. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 5.870,00, para cumprimento de cargas horárias de até 40 horas por semana.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março de 2019, no site da empresa organizadora do certame, a Fundape: http://fundape.ufac.br. A taxa de inscrição é de R$50 reais para nível fundamental, R$70 reais para nível médio e técnico e R$95 reais para nível superior e R$125 reais para médicos.

Os cargos são para: Professor Pedagogo, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia, Técnico em Educação, Assistente Social, Educador Físico, Fisioterapeuta, Mediador Pedagogo, Médico Clínico Geral, Médico Clínico Geral (Psiquiatria), Psicólogo, Artesão, Assistente de Aluno Especial, Cuidador de Creche, Cuidador Maternal, Técnico Administrativo, Enfermeiro e Nutricionista.