Educação: o grande desafio do governo Cameli

É sabido que a as áreas mais sensíveis socialmente são Saúde, Segurança e Educação. A solução das duas primeiras está intimamente ligada a terceira, ou seja, a Educação. Não é invenção da roda. Todos os países que investiram maciçamente na Educação do seu povo conquistaram vida de qualidade reduzindo drasticamente a violência e melhorando a saúde das pessoas. Mais educação, menos violência; mais educação, menos doenças.

“Se as pessoas aprendessem a usar mais sabão metade das enfermidades do mundo seriam reduzidas”, declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Se as pessoas fossem mais educadas haveria menos mortes no transito, nos lares, nas cidades, ruas becos e praças”.

O secretário de Educação, professor Mauro Sérgio, é o homem certo, na hora certa e no lugar certo para esse desafio. Como ele mesmo diz: “Não é só ter um grande orçamento com 17 mil servidores, mas é saber promover uma educação de qualidade”. Quer mudar uma sociedade, o caminho é a educação.

. A equipe do governador Gladson Cameli (Progressistas) está descobrindo, aos poucos, que o governo passado tinha toda razão quando falava em privatizar a Saúde no Acre.

. Já começa a se mobilizar politicamente para efetivar o processo com ajuda de Sindicatos e sua base na Assembleia Legislativa.

. Pretende ampliar o debate nos próximos dias para que a privatização ainda ocorra esse ano. Se vai dá certo ou não o tempo dirá.

. O Certo mesmo é que não pode continuar do jeito que está porque a tendência é de agravamento da crise.

. Pouco mais de dois meses no poder, já tem secretário com o pescoço na guilhotina por ser sempre voto vencido nas propostas apresentadas pelo núcleo duro do governo.

. A indicação é de um deputado federal bom de briga!

. Se o governador Gladson Cameli vai comprar a confusão ou não, são outros quinhentos.

. Tem uma guerra no Instituto Penitenciário que ainda não cegou a imprensa, em vias de chegar.

. Com a paz selada entre a DR, do Cesário Braga, e a Articulação, do Sibá Machado, falta a foto do deputado Jonas Lima (PT) abraçado com o Carioca.

. Jonas Lima, como bom evangélico, tem que amar e perdoar o Carioca e o Cesário Braga.

. São correligionários, mas, também, irmãos por parte de Adão e Eva.

. Vamos ao placar do jogo:

. Esporte Cesário 3 X 0 JV Futebol Clube

. Só 30 minutos de jogo…

. A proposta de CPI para investigar suposta irregularidades na Empresa de Serviços Urbano (EMURB) não pega vento.

. Pelo visto, nem mesmo a oposição acredita que vai dar em alguma coisa.

. CPI é tiro no pé, geralmente acaba em pizza.

. O Ministério Público e a PF já passaram o pente fino, tiraram os bois e não ficou nem as lêndeas.

. Quando eu digo que a sua santidade, o presidente Bolsonaro (PSL), não bate bem da cachola o pessoal não gosta.

. Ele tascou no twitter um cara mijando na cabeça do outro para criticar o carnaval.

. Até os seguidores dele não gostaram da presepada!

. Das duas, é claro!

. Porém, a coluna é democrática e vai dar a versão enviada pelo amigo e irmão do peito esquerdo, advogado Amir Pagliarini.

. Resumindo: “O presidente Bolsonaro fez com que a extrema esquerda e a imprensa chamassem de pornografia o que no passado eles chamavam de arte”.

. É o vídeo do cabra mijando na cabeça do outro, a tal “chuva dourada”.

. Isso é um mal gosto da p*!

. Duas mulheres conversando em um salão de beleza sobre quando seria o próximo feriado.

. Uma semana de feriado dá é náusea, vôte!

. O prefeito Ilderlei Cordeiro não pode se enganar achando que sua reeleição já está no papo.

. O ex-prefeito Vagner Sales é um adversário muito perigoso, pior que está movido pela vingança.

. Não perdoa Ilderlei pelo que ele (o Vagner) chama de traição.

. Na eleição de Ilderlei em 2016 era o candidato do Vagner que, por sua vez, era o prefeito.

. A velha história da criatura que se volta contra o criador.

. Vou ali comer uma baixaria com o Roxim no Mercado Elas Mansour!

. Nesse dia Internacional das Mulheres vai uma palavra:

. Não aceitem ser laranjas!

. Dignidade não tem preço!

. Bom dia!!