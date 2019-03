Corpo de Bombeiros usa mais de 70 mil litros de água para debelar incêndio no Calçadão

A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Sindicato dos Camelôs do Acre, José Carlos Silva, o Juruna. Na manhã desta sexta-feira, 8, a equipe do Corpo de Bombeiros continua no local para finalizar o processo de perícia, a fim de verificar o que teria motivado o grande incêndio.

De acordo com o sindicato dos Camelos, pelo menos 150 pessoas praticamente perderam seus postos de trabalho devido a gravidade do incêndio que consumiu pelo menos 10 lojas no calçadão da Benjamin Constant, Centro de Rio Branco.

Filhos de Juruna também possuem estabelecimentos no local. “o que estiver ao nosso alcance como representantes iremos fazer para ajudar as pessoas que dependiam desses comércios e fazer voltar a funcionar. Vamos tentar fazer um trabalho nesse sentido ao lado da Acisa”, afirmou.

Em 2015, seis lojas na mesma região também sofrem com um incêndio. Para o sindicato, precisa haver uma conversa com a Energisa a fim de resolver questões relacionadas sobre a parte elétrica do local. “Do jeito que a fiação está, parece que estamos numa favela. Esse tipo de coisa não pode acontecer”, declarou Juruna.