Conheça site que reúne conteúdos de estudo para o Enem

O Educa Mais Brasil lançou recentemente o Guia Enem, plataforma que reúne assuntos abordados na maior prova de acesso ao ensino superior do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estudantes que buscam conteúdos de estudo para o Enem agora contam com um mais novo canal na internet para se preparar e mandar bem nas provas.

Atingindo um bom resultado do Enem é possível conseguir benefícios estudantis por meio dos programas do governo como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para universidades públicas, Programa Universidade para Todos (Prouni) que oferta bolsas de estudo e financiamento estudantil através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).

Com funciona o Guia Enem

Para manter os estudos em dia, você pode recorrer ao Guia Enem e ficar por dentro de todos os conteúdos abordados no Enem. De forma didática e fácil de entender você encontra os principais assuntos apresentados na prova. Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Inglês e Geografia são algumas disciplinas que você pode encontrar no Guia. Se você vai fazer o Enem não deixe de conferir e começar os estudos para sair na frente e conquistar a tão sonhada vaga na faculdade.

Além desta plataforma, os estudantes podem recorrer aos sites disponibilizados pelo Ministério da Educação, como a Tv Escola – Hora do Enem, com conteúdo como videoaulas de diversas matérias e possíveis debates de dúvidas gerais. Os estudantes podem assistir também o MECFlix. Estudantes cadastrados gratuitamente têm acesso a 1900 vídeos para estudar, separados por matérias e temas, o que facilita torna o aprendizado mais dinâmico.

Fonte: E+B Educação