Casal é impedido por funcionária de deixar Motel em Rio Branco e caso gera confusão

Um caso considerado inusitado será analisado pela justiça do Acre neste mês de março. Um casal de namorados, que no início de fevereiro, foi ao Motel Glamour, localizado na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco, passou por momentos de constrangimento ao serem obrigados a pagar por algo que não chegaram a consumir.

De acordo com petição protocolada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais Cíveis de Rio Branco, o jovem que estava acompanhado de sua namorada, quando ao entrar no estacionamento de uma das suítes do motel, encontrou a porta do quarto fechada. O casal ainda insistiu a entrar no local, mas não obteve êxito e se dirigiu a outra suite. Ao chegar no novo quarto, encontrou o ambiente com “odores demasiadamente fortes, ficando totalmente impossibilitado de utilizar o quarto”. Com isso, os dois resolveram deixar o estabelecimento sem utilizar os serviços, mas foram barrados na saída por uma funcionária do estabelecimento, que perguntou se o autor estava junto com as pessoas de um carro que também estava de saída mais na frente, o que foi negado casal.

O jovem relatou a funcionária que ficou cerca de 15 minutos no estabelecimento e não chegou a consumir algum produto ou utilizar os serviços, porém a atendente reiterou que ele devia pagar pelo serviço por ter ficado no recinto “por mais de 11 minutos”. O casal ficou impedido de sair do Motel enquanto não pagasse o serviço e a utilização de uma quarto que nem entrou. Com a namorada já nervosa e constrangida, o rapaz afirmou a funcionária que não iria pagar a conta.

Momentos depois, ao analisar que houve um erro, a funcionária liberou o casal para sair e segundo relatado na minuto, não apresentou nenhum pedido formal de desculpas diante do acontecido.

O casal que se diz vítima pleiteia o recebimento de R$ 5 mil a título de dano moral e um pedido de desculpas formal. Uma audiência de conciliação está marcada para o próximo dia 26 entre os representantes do motel e o autor da ação.