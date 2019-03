Audiência Pública discute construção de ponte sobre o Rio Acre no município de Xapuri

Se tem uma obra que já foi prometida por praticamente todos os ex-governadores que passaram pelo Palácio Rio Branco nos últimos 20 anos foi a tal ponte sobre o Rio Acre, ligando o centro da cidade de Xapuri ao bairro da Sibéria. A obra é de vital importância para o município por vários motivos. Além da comodidade para a população, há ainda a questão econômica. É pela Sibéria que se tem acesso a uma das principais áreas produtivas rurais de Xapuri, onde estão, por exemplo, o Projeto de Assentamento Tupã e parte da Reserva Extrativista Chico Mendes, além de contar com centenas de propriedades onde a principal atividade é a criação de gado.

Passa governo, entra governo e a ponte nunca saiu dos discursos e do papel.

Para atravessar o rio e escoar a produção, quem mora nessa região de Xapuri precisa fazer uso de uma balsa, que longe de proporcionar as facilidades de uma ponta, ainda carece de manutenção.

Pois nesta sexta-feira, 08, a população xapuriense recebeu mais um sopro de esperança. Em uma audiência pública proposta pelos vereadores locais, que contou com cerca de quase 300 pessoas, mais uma vez foi dada a garantia de tentar viabilizar a construção da ponte.

Representando o governo estadual, Thiago Caetano, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, afirmou que a administração estadual vai tentar viabilizar recursos para a obra. “O governo tem a dimensão da importância dessa ponte para a população de Xapuri. Vamos tentar viabilizar junto ao BNDES os recursos necessários para que possamos conseguir realizar a obra”.

O grande problema, lógico, é a falta de recursos, ainda mais em um momento de crise e de cortes de investimentos. Um aliado que pode ser importante na busca do recurso em Brasília é o Senador Sérgio Petecão (PSD), que é 1º secretário do Senado Federal, e esteve presente na audiência pública. “O nosso compromisso é ajudar o governo do estado em nos ministérios em Brasília, BNDES, onde tiver essa possibilidade, nós vamos está juntos, correndo atrás para entregar essa merecida obra para a população xapuriense”, afirmou.

Também estiveram presentes ao encontro com a população, o prefeito Bira Vasconcelos (PT) e os deputados estaduais Antônio Pedro (DEM) e Roberto Duarte (MDB).

Para que não aconteça como em outras vezes e o assunto, simplesmente, caia no esquecimento, um novo encontro para informar à população sobre a busca pelos recursos para a obra foi marcado para o mês de maio.