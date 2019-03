Usuários reclamam de crateras em rua de acesso ao Hospital das Clínicas

Se você precisar ir ao Hospital das Clínicas em Rio Branco, pense duas vezes em ir no seu carro. Uma rua que dá acesso ao estacionamento está, literalmente, tomada pelos buracos.

Como se não bastasse o morador de Rio Branco conviver com ruas esburacadas em quase todos os bairros, até em uma das principais unidades de saúde do Acre a falta de manutenção nas vias prejudica o cidadão.

O aposentado Antônio da Silva foi deixar um familiar para uma consulta e ficou revoltado.”Isso é um absurdo. Faz muito tempo que esses buracos só aumentam e ninguém toma uma providência. Como é que você passa nesses buracos de carro com uma pessoa recém operada, por exemplo?”

A reclamação dos usuários é comprovada por fotos feitas pela nossa equipe na manhã desta quinta-feira, 07. Realmente, a situação da via é de completo abandono e os buracos dificultam o tráfego de veículos.

O superintendente do Hospital das Clínicas, Lúcio Brasil, afirmou que já solicitou a recuperação do trecho esburacado da rua e que o serviço só não aconteceu por conta do carnaval. “Essa cratera vem desde o ano passado e já pedimos tanto ao Deracre como a prefeitura de Rio Branco para pavimentar. Só não ocorreu ainda a recuperação por causa dos feriados, mas pode anotar aí que se na semana que vem não tiver asfaltado, vai ter, pelo menos, brita, nem que eu tenha que colocar do meu próprio bolso”, garantiu.