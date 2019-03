Rodada de hoje (7), pode definir finalistas do primeiro turno no campeonato acreano

O nível do Rio Acre continua oscilando neste mês de março. Nesta quinta-feira, 7, enquanto o volume de água desceu em Rio Branco, a régua marcou subida em cabeceiras do Alto Acre. Na capital, a Agência Nacional de Águas (ANA) observou que o rio está com 11,00 metros, mais de um metro abaixo só que o registrado há 24 horas.

Assis Brasil e Xapuri subiram de ontem para hoje. O primeiro, aumentou o nível do Rio em quase dois metros e está com 6,08 metros. O segundo, está marcando 6,19 metros. O mesmo ocorreu com o Rio Espalha, que subiu 71 centímetros e está com 7,46.