Rio Madeira sobe para 17,35 metros e já cobre parte de Avenida

O nível da água do Rio Madeira subiu para 17,35 metros nesta quinta-feira (7) em Porto Velho. De acordo com a Defesa Civil de Rondônia, mais de 1,4 mil pessoas já foram afetadas pela cheia do rio na capital, tendo que se deslocar para abrigos ou casa de familiares.

Ao todo, são 685 pessoas desabrigadas e 725 desalojadas. Em Porto Velho, o nível da água está acima da cota de inundação há seis dias. O transbordamento do canal Santa Bárbara, localizado na Avenida Rogério Weber com Rua Jaci-Paraná, Bairro Baixa União de PVH, deixou várias ruas nas proximidades interditadas. A água chegou ao muro do prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na tarde desta quinta.

A Rua João Alfredo, ao lado do antigo Terminal de Integração Municipal, está completamente alagada e interditada. A Rua Euclides da Cunha no Bairro Baixa União, entre as ruas Jaci-Paraná e João Alfredo, ficou completamente alagada e a água invadiu algumas casas.

A preocupação dos moradores e comerciantes é que o nível do rio aumente ainda mais o que pode causar mais transtorno para quem mora na região e para quem precisa passar pelo local. Carros, motos e ônibus ainda conseguem passar no local, mas é preciso mais atenção com a lâmina d’água sobre a pista.

Monitoramento no Acre

No Acre, a Defesa Civil do Estado continua em monitoramento junto aos órgãos do estado de Rondônia, a fim de acompanhar o nível do rio. A BR-364 teve trechos elevados para evitar que fosse inundada pela enchente. Ainda assim, a equipe destaca que continua com o serviço de monitoramento para evitar qualquer imprevisto.

Conforme dados meteorológicos, o nível do manancial não deve alterar pelos próximos dias.

Com informações do site Rondoniagora.