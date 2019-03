Receita Federal recebe declarações do Imposto de Renda a partir desta quinta-feira (7)

A Receita Federal começa a receber nesta quinta-feira (7) as declarações do Imposto de Renda de 2019. Ao todo, são esperadas 30,5 milhões declarações, segundo Joaquim Adir, supervisor nacional do IR.

O prazo vai até as 23h59 do dia 30 de abril. Quem perder a data e estiver obrigado a declarar terá de pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.

Estão obrigados a declarar o IR os contribuintes que, no ano de 2018, tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, o que equivale a salário ou aposentadoria de R$ 2.379,98 por mês. Outros rendimentos recebidos, como aluguel, por exemplo, também são tributáveis.

Quem recebeu rendimentos não tributáveis, como o FGTS, a partir de R$ 40 mil, também precisa entregar a declaração.

Assim como quem fez operações na Bolsa, teve ganho de capital com a venda de imóveis (mesmo no caso de quem optou pela isenção do IR para comprar outro imóvel em até 180 dias), tinha bens, que somavam mais de R$ 300 mil, ou passou a morar no país e aqui estava em 31 de dezembro.

Neste ano, a Receita promete informar em até 24 horas quem teve a declaração retida em malha fina, para correções.

Outra novidade deste ano está a obrigatoriedade de informar CPF para dependentes de qualquer idade; até o ano passado, a exigência era para maiores de oito anos.