PT vende teco-teco como se fosse um “Boeing de última geração”

Recebo uma foto com a legenda “PT unido”. É uma referência a um acordo entre as tendências Democracia Radical e Articulação, que redundou em o ex-deputado federal Sibá Machado (PT) ficar com a presidência do diretório municipal e o Cesário Braga (DR), permanecer na direção regional. O pessoal da DR tem conversa para vender Teco-Teco como Boeing. Deram ao Sibá o que não tinham (a direção da municipal) e continuaram com o que já tinham, a cereja do bolo, a presidência do diretório regional. Eis, o motivo pelo qual o sisudo Carioca (DR) aparece rindo na foto. Confira essa e outras notas AQUI no Blog do Crica