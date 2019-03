Professores são impedidos de assinar contrato da Educação

Na próxima segunda-feira, 11, mais de 25 mil alunos começarão o ano letivo na rede municipal em 86 escolas de Rio Branco. A abertura ocorrerá oficialmente na Escola Anice Dib Jatene, no Bairro Conquista às 7h30 da manhã e contará com a presença da prefeita Socorro Neri (PSB).

As aulas contarão com um quadro de 1.157 professores, incluindo os das zonas urbana e rural, bem como os do Ensino Especial. A prefeitura realizou Processo Seletivo para garantir o quadro completo de professores e pessoal de apoio e suporte, como cuidadores.

A diretora de Ensino da secretaria Municipal de Educação – SEME, Gleice Souza, explica que os professores passaram por capacitação. “Os que foram chamados, por meio de Processo Seletivo depois da capacitação, também terão essa oportunidade em breve”.

Todos os 25 mil alunos vão ganha kits escolares da prefeitura de Rio Branco. Os kits são compostos por 49 itens, desde canetas até produtos de higiene, como shampoo e creme dental. A composição dos kits é feita de acordo com a série em que o aluno estuda.

Segundo o secretário Municipal de Educação, Moisés Diniz, o investimento feito pela prefeitura na aquisição dos kits, foi de R$ 2 milhões e 197 mil.