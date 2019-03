PRF apreende duas pessoas e registra mais de 50 infrações de trânsito em operação

A Polícia Militar do Estado do Acre, através de militares do 4º BPM, recuperou nas primeiras horas da noite de ontem, 6 de março, quatro motocicletas que haviam sido roubadas. A primeira, uma Honda/ CG 125 Fan preta, fora recuperada pela RP 401 às 18h46min na Avenida Oeste, no Tucumã. Com a motocicleta, também foi apreendida uma bolsa com objetos e dinheiro da vítima, que acabara de ser roubada.

A segunda motocicleta, uma Yamaha/XTZ 125 de cor vermelha, fora recuperada pela RP 403 às 19h45min no Bairro São Miguel, nas proximidades da praça do Calafate.

A terceira, às 19h51min, uma Honda/BIZ 125 também roubada, ao chegar no local os policiais militares da RP 405 coletaram informações com a vítima e obtiveram êxito ao recuperar o bem móvel já no Loteamento Altamira, bairro Placas.

Às 23h32min a quarta motocicleta foi recuperada pela RP 405, uma Yamaha/Factor YBR125 de cor roxa foi localizada enquanto os policiais militares realizavam patrulhamento pela rua José Maria Rios, no bairro Universitário.

Todas as motocicletas foram encaminhadas ao pátio do Detran e os Boletins de Ocorrências entregues à delegacia especializada, de forma a ser realizado os procedimentos legais para posterior restituição aos proprietários.

Com informações Ascom/PM-AC