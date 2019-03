Prefeitura de Brasileia realiza o Bye Bye Férias com alunos das escolas municipais

A Prefeitura de Brasileia realizou na manhã de quinta-feira (7), o evento Bye Bye Férias no clube do Serviço Social do Comércio (Sesc), de Brasileia. A atividade foi direcionada para as crianças do ensino infantil da rede municipal escolar, em alusão ao fim da folga do período escolar dos estudantes.

O evento contou com muita alegria e diversão por parte das crianças e atividades esportivas, brincadeiras, pula-pula e banho de piscina por parte dos servidores da gestão, que organizaram tudo com muita atenção e cuidado para as crianças. No período da tarde foi realizada uma sessão de cinema no Centro Cultural.

A Secretária Municipal de Educação, Luiza Amaral, agradeceu a o voto de confiança dos pais ao deixar seus filhos no evento e a participação das crianças nas atividades.

“Quero agradecer a participação de todos os pais, crianças, os colaboradores das escolas e em especial a Prefeita Fernanda Hassem, ela que acreditou na realização desse projeto e de forma unificada todas as secretarias se empenharam na execução do Bye Bye Férias”, agradeceu Luiza Amaral.

Essa é a primeira edição do Bye Bye Férias em Brasileia, um projeto amplamente divulgado que tem como objetivo proporcionar um momento de lazer e diversão para as crianças das escolas municipais, que iniciam o ano letivo de 2019 na próxima segunda-feira, 11 de março.

A Prefeita Fernanda Hassem falou da importância de realizar atividade na cidade. “É motivo de muita alegria para nós enquanto prefeitura poder realizar essas atividades lúdicas com as nossas crianças, exercendo o coletivo de cada estudante. Na segunda-feira já retornamos com as atividades da educação, as aulas e a nossa gratidão é ver os resultados das nossas escolas através das notas do IDEB, os bons resultados dos nossos alunos em suas provas. Quero deixar minha marca na prefeitura não apenas como a gestora que construiu prédios, asfaltou ruas e iluminação pública, mas como a prefeita que também cuidou das pessoas buscando humanizar a gestão”, destacou Fernanda Hassem.