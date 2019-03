Polícia Militar prende homem acusado de tráfico e apreende motocicleta roubada

Especialmente os motociclistas ficaram prejudicados ao trafegarem pelas imediações da loja Havan, na confluência da Estrada do Calafate com Via Verde. Ainda não se sabem as causas mas houve derramamento de óleo na pista da BR-364 (Via Verde) na rotatória da Havan.

Os Bombeiros e Técnicos do DNIT estiveram no local lançando água e areia para remoção do óleo. A pista ficou escorregadia e alguns motociclista tiveram problemas para trafegar no local. Na manhã desta quinta-feira (7), tudo estava normalizado, segundo a Polícia Rodoviária Federal.