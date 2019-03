Obra do Huerb completa 10 anos e internautas fazem memes e piadas

A ex-primeira-dama Marlúcia Cândida é apaixonada por carnaval e isso nunca negou a ninguém. Mas essa paixão lhe custou caro.

Em 2014, durante uma das mais graves crises da gestão do seu marido Sebastião Viana – quando o Estado ficou isolado do resto do país por conta da cheia do Madeira, gerando desabastecimento, e a cheia do rio Acre desabrigou mais de 300 Famílias – enquanto o governo do Estado cancelava o carnaval dos acreanos, Marlúcia desfilava na Marquês de Sapucaí.

O alvoroço foi grande, Marlúcia foi duramente criticada pelos acreanos nas redes sociais, mas não perdeu rebolado e rebateu as críticas que trouxeram prejuízos ao governo.

Este ano, sem o peso da governança sobre os ombros, Marlúcia Cândida pôde aproveitar o Carnaval do Rio de Janeiro sem culpa.

Foi aos bloquinhos, aproveitou o samba da Lapa e, claro, esteve em um dos mais badalados camarotes da Sapucaí – aquele da confusão do Neymar e da Anitta – para assistir o desfile das escolas de samba.

Para ela, o Carnaval deste ano não foi o Carnaval que passou. Ainda bem.