Madeira segue preocupando e travessia da balsa preocupa PRF

O nível do rio Madeira segue preocupando a Defesa Civil de Rondõnia e Acre. O volume da água se manteve na cota de inundação nesta última quarta-feira (6) e seu transbordamento do afeta dezenas de famílias na capital Porto Velho, que seguem desalojadas e desabrigadas desde há uma semana.

De acordo com o último boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, o nível do rio Madeira estava em 17,34 metros na estação Porto Velho, sendo que a cota limite para o transbordamento é de 17 metros. Em outras estações medidoras como a Abunã, a indicação é de elevação do nível do rio Madeira nas próximas 24 horas.

Rondônia sofre muito com os transbordamentos dos rios e duas situações são tidas pela Polícia Rodoviária Federal como mais preocupantes no município de Porto Velho: a saída para Manaus, na cabeceira da ponte do Madeira pela BR 319, e a travessia da balsa do Abunã pela BR 364. A balsa já não consegue mais atracar em ponto seco e, mesmo proibido pela Marinha, os passageiros terminam a travessia à bordo dos ônibus pois é impossível fazê-la a pé.