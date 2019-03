Incêndio de grandes proporções atinge lojas no calçadão de Rio Branco

Todo o efetivo de prontidão do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco, se encontra na noite desta quinta-feira, 7, atendendo uma ocorrência de incêndio de grandes proporções na região central da capital acreana, no calçadão, próximo ao terminal Urbano.

O incêndio começou no início da noite numa loja que fica próximo ao Colégio Acreano. Ainda não foi informado qual a possível causa do incêndio. A informação foi confirmada pela assessoria do Corpo de Bombeiros.

As portas de vários estabelecimentos foram arrombadas pelos bombeiros para que o fogo não se propagasse ainda mais. Mais de 20 homens estão envolvidos na ação.

Informações preliminares apontam que as Lojas Bom Preço Calçados e Estilo Magazine ficaram parcialmente destruidas com a ação do fogo.