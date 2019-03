Divulgada lista de alunos sorteados para o Colégio Militar de Cruzeiro do Sul

O advogado Lauro Fontes, diretor do Instituto Conservador do Acre, emitiu nesta quinta-feira (7) nota em defesa do nome do Coronel Ulysses, candidato derrotado ao Governo do Acre nas eleições passadas pelo PSL. Trata-se de uma ´nota de repúdio´ às supostas manobras da imprensa acreana que, de acordo com Lauro, omite sistematicamente o nome do militar do militar entre os políticos que postulam a vaga da prefeita Socorro Neri em Rio Branco. Além de ela própria, pretendem concorrer ao cargo de prefeito da capital o petista Sibá Machado, o novo medebista Minoru Kinpara (apesar de ele não confirmar coisa ou outra); a deputada federal Mara Rocha; Thiago Caetano, secretário de Infraestrutura do governo Gladson Cameli; entre outros. Vários outros.

“O Instituto Conservador do Acre defende o direito à liberdade individual dos candidatos da direita e conservadores, as iniciativas de pesquisas de opiniões e, ao mesmo tempo, repudia o comportamento sectário demonstrado até aqui por parte de alguns veículos de comunicações”, diz a nota assinada por Lauro Fontes.

NOTA DE REPÚDIO

A mídia vem tentando, de todas as formas, ocultar Ulysses Araújo, candidato do PSL a prefeito da capital nas próximas eleições, o ÚNICO que apresenta um projeto conservador. Mantendo essa forma de tratamento aos candidatos a imprensa estará assassinando a imparcialidade, confundido os eleitores, embaralhando a percepção e análise pública sobre todo o processo e ferindo gravemente a democracia.

Ulysses Araújo é um legítimo pretendente a concorrer às eleições para prefeito pois, por esforço próprio – não dispunha de financiamento e outras logísticas -, obteve uma grande votação, cujo a extrema maioria dos votos foi do colégio eleitoral de Rio Branco e mais, levou o candidato de seu partido, Presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, a receber 77% de votos no estado do Acre e mais de 88% na capital. Isso é uma prova da identificação dos eleitores com o projeto Conservador de Ulysses e sua capacidade de mobilizar os acreanos.

Prof° Lauro Fontes

Diretor de pesquisa do Instituto Conservador do Acre